Doğa tutkunlarından 10 kilometrelik gece yürüyüşü

Eskişehirli doğa tutkunları, Kent Ormanı’nda 10 kilometrelik gece yürüyüşü yaptı.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Doğa Aktiviteleri Grubu (ESDAG), her hafta düzenlediği gece yürüyüşlerine devam etti. Aralıklı yağmurun etkili olduğu yürüyüşte 20 katılımcı, 10 kilometrelik yürüyüş yaptı. Yaklaşık 2 saat süren gece yürüyüşünde katılımcılar doğaçlama oluşturulan parkurda hareket etti. Parkurun en yüksek noktasında mola veren doğa tutkunları, çantalarında getirdikleri sıcak içecekler eşliğinde şehir manzarasını izledi.

Yürüyüş, başlangıç noktasına geri dönülmesiyle sona erdi.