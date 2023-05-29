Doğa tutkunları Laçin’de kampın ardından çevredeki çöpleri topladı

Eskişehirli doğa tutkunları Sarıcakaya’nın eşsiz doğası içinde kamp ve yürüyüş yaptıktan sonra çöp toplama etkinliği düzenleyerek örnek davranışta bulundular.

Eskişehirli doğa meraklıları 19 kişilik grup Sarıcakaya ilçesine bağlı Laçin Mahallesi’nde bulunan adeta el değmemiş tabiatta kamp yaptı. Eskişehir’in Akdeniz’i olarak bilinen bölgede aileleriyle keyifli anlar yaşayan grup, ateş yakıp şarkılar söyledi. Daha sonra 6 kilometrelik yürüyüş yapan grup, enfes manzaraları da fotoğraflamayı da ihmal etmedi. Kamp yaptıkları bölgeye gelen doğa tutkunları, çadırlarını topladıktan sonra bölgede hem kendi çöplerini hem de önceden atılmış çöpleri toplayarak anlamlı ve güzel bir davranışta bulundu.

Kamp yapan grup adına konuşan Engin Atalan, “Eskişehir Sarıcakaya Laçin Mahallesi’nde 26-27 Mayıs tarihlerde 19 kişinin katıldığı kampta keyifli dakikalar yaşadık. Bölgede bulunan piknik alanında çöp toplama etkinliği yaparak doğayı koruma adına bir katkıda bulunduk. Kamp merakı olan arkadaşlar için çok güzel bir yer su ve temel ihtiyaçlar mevcut. Bu keyifli anlarda bize eşlik eden arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.