Doğa tutkunları her şarta hazır olmak için eğitiliyor

Eskişehirli doğa tutkunları, doğal afet ve olumsuz koşullara hazır bireyler yetiştirmek için temel ilkyardım, iple tırmanış ile doğada yaşam eğitimlerine başladı.

Eskişehir Doğa Aktiviteleri Grubu (ESDAG) üyesi ve profesyonel tırmanış sporcusu Yusuf Çetin, diğer grup üyelerine çeşitli eğitimler veriyor. Bireyleri Doğal afet ve zorlu koşullarda kalma ihtimallerine hazırlayan Çetin, grup üyelerine temel ilkyardım, iple tırmanış ve doğada yaşam kabiliyetlerini kazandırmaya çalışıyor. İl genelinde hâkim olan soğuk havadan etkilenmemek için mikro klima iklim özelliğine sahip Sarıcakaya ilçesinde gerçekleştirilen eğitimlere, doğa tutkunları büyük ilgi gösteriyor.