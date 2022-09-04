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Doğa tutkunları gece yürüyüşüne doymuyor
Eskişehir’de yaşayan 30 doğa tutkunu, Kent Ormanı’nda gerçekleştirdikleri gece yürüyüşünde 13 kilometrelik parkuru tamamladı.
ESKİŞEHİR 04.09.2022, 10:35
Eskişehir’de yaşayan 30 doğa tutkunu, Kent Ormanı’nda gerçekleştirdikleri gece yürüyüşünde 13 kilometrelik parkuru tamamladı.
Eskişehir Doğa Aktiviteleri Grubu (ESDAG) gece yürüyüşlerine devam ediyor. Doğa tutkunlarının buluştuğu grup, her hafta yeni rotada yürüyüşlerini tamamlıyor. Yaklaşık 30 doğa tutkunu, Kent Ormanı’nda 13 kilometrelik parkurda yürüyüş yaptı. Gece boyunca zorlu yürüyüşü gerçekleştiren grup, zirveye ulaşınca eşsiz manzaranın tadını çıkardı. Yaklaşık 4 saat süren yürüyüşte katılımcılar, yanlarına aldıkları çiğ köfte ile enerji buldu. Doğa tutkunları, başlangıç noktasına dönerek yürüyüşü tamamladı.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Konyaspor
|5
|11
|2. Fenerbahçe
|5
|10
|3. Başakşehir
|4
|10
|4. Beşiktaş
|4
|10
|5. Gaziantep FK
|4
|10
|6. Trabzonspor
|5
|10
|7. Adana Demirspor
|4
|9
|8. Galatasaray
|4
|7
|9. Antalyaspor
|4
|6
|10. Kayserispor
|5
|6
|11. Giresunspor
|5
|6
|12. Alanyaspor
|5
|5
|13. Karagümrük
|4
|4
|14. Sivasspor
|5
|3
|15. İstanbulspor
|4
|3
|16. Kasımpaşa
|4
|3
|17. Ümraniye
|5
|1
|18. Ankaragücü
|3
|1
|19. Hatayspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|4
|10
|2. Pendikspor
|3
|7
|3. Eyüpspor
|4
|7
|4. Bandırmaspor
|2
|6
|5. Sakaryaspor
|3
|6
|6. Rizespor
|3
|5
|7. Samsunspor
|3
|5
|8. Gençlerbirliği
|4
|5
|9. Göztepe
|4
|5
|10. Keçiörengücü
|3
|4
|11. Boluspor
|3
|4
|12. Tuzlaspor
|4
|4
|13. Adanaspor
|3
|3
|14. Manisa Futbol Kulübü
|2
|3
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|3
|1
|18. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|19. Altay
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|5
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|5
|10
|5. Chelsea
|6
|10
|6. Liverpool
|6
|9
|7. Brentford
|6
|9
|8. M. United
|5
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Real Betis
|4
|9
|4. Athletic Bilbao
|3
|7
|5. Villarreal
|3
|7
|6. Atletico Madrid
|4
|7
|7. Celta Vigo
|4
|7
|8. Real Sociedad
|4
|7
|9. Osasuna
|3
|6
|10. Mallorca
|4
|5
|11. Almeria
|3
|4
|12. Girona
|4
|4
|13. Rayo Vallecano
|3
|4
|14. Valencia
|3
|3
|15. Espanyol
|3
|1
|16. Elche
|3
|1
|17. Sevilla
|4
|1
|18. Getafe
|3
|1
|19. Real Valladolid
|3
|1
|20. Cadiz
|4
|0
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