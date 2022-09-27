Doğa tutkunları 8 kilometrelik kanyon yürüyüşünde doyasıya eğlendi

Eskişehirli doğa tutkunları hafta sonu aktiviteleri çerçevesinde, eşsiz manzara eşliğinde 1 gece 2 gün süren kamp ve 8 kilometrelik kanyon yürüyüşü etkinlikleri gerçekleştirdi.

Eskişehir Doğa Aktiviteleri Grubu (ESDAG) Sarıcakaya ilçesinde kamp etkinliği düzenledi. 45 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, doğa tutkunları çadır kurup akşam yemeklerini hazırladı. Katılımcılar yemeğin ardından Sakarya Nehri ve Bozaniç Kayalıkları manzarasında ateş yakarak keyifli vakit geçirdi. Ertesi gün közde demledikleri çay eşliğinde kahvaltılarını yapan grup, kanyon yürüyüşü için hazırlıklara başladı. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından katılımcılar Bilecik’in Yenipazar ile İnhisar ilçe sınırları arasında bulunan Harmankaya Kanyonu’nda yürüyüş yaptı. 8 kilometrelik yürüyüşü tamamlayan doğa tutkunları, kanyondaki doğal havuzlarda ve şelalede vakit geçirdi.