Doğa tutkunları 2022’yi 10 kilometrelik gece yürüyüşüyle noktaladı

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Doğa Aktiviteleri Grubu (ESDAG), kent merkezinde bulunan Kent Ormanı’nda gece yürüyüşü yaptı. 10 kilometrelik doğaçlama parkurda gerçekleştirilen yürüyüşe 25 kişi katıldı. Şehir yaşamının stresini kent merkezine sadece birkaç kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda atan doğa tutkunları sıfır derecenin altında seyreden hava sıcaklığında yürüdü. Yılın son etkinliğini gerçekleştirdiklerini belirten ekip sorumlusu Gökay Konuk, yeni yılda da düzenledikleri kamp ve yürüyüş etkinlikleriyle vatandaşları sağlık yaşama teşvik edeceklerini kaydetti.