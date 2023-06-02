Doç. Dr. Ayas’a yapılan silahlı saldırı

Eskişehir’de dün gece silahlı saldırıya uğrayan Doç. Dr. Muhammet Bahadır Ayas’ın tedavisi sürürken, MHP İl Başkanlığı tarafından konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, 14 Mayıs seçimlerinde MHP Eskişehir 3. Sıra Milletvekili Adayı olan Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammet Bahadır Ayas’a saldırının adli bir vaka olduğu belirtildi. MHP İl Başkanlığının açıklamasında, “28. Dönem milletvekili adayımız Doç. Dr. Muhammed Bahadır Ayas bey, 1 Haziran 2023 tarihinde akşam saatlerinde evine giderken menfur bir saldırıya uğramıştır. Şehir Hastanesinde tedavisi sürmekte olup herhangi bir hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Olayın siyasi bir tarafı olmayıp adli vakadır. Olayla ilgili güvenlik güçlerimiz gerekli soruşturmayı titizlikle yürütmektedir” denildi.

Doç. Dr. Muhammet Bahadır Ayas, dün akşam saatlerinde Tepebaşı ilçesi Boyacıoğulları Mahallesi’nde bulunan evine gittiği esnada Z.E.E. ve B.E. isimli 2 şüphelinin silahlı saldırısına uğramış ve bacağından vurularak yaralanmıştı.