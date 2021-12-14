Diyanet İşleri Bakanı Prof. Dr. Ali Erbaş Sivrihisar’da ağırlandı

Sivrihisar’da düzenlenen 2021 UNESCO Yunus Emre Anma ve Kutlama Yılı etkinliklerine katılan Diyanet İşleri Bakanı Prof. Dr. Ali Erbaş, çeşitli ziyaretlerde de bulundu.

2021 UNESCO “Yunus Emre Anma ve Kutlama Yılı” etkinlikleri kapsamında vefatının 700’üncü yılında Yunus Emre Külliyesin’de gerçekleştirilen anma programına Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Vali Erol Ayyıldız, Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay ve Metin Nurullah Sazak ile Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü katıldı. Etkinlik programının ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Sivrihisarspor’ı ziyaret etti. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, tarihi Sivrihisar Ulu Cami’sini ziyaret etti. Misafirperverliğinden dolayı Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü’ye teşekkür eden Erbaş, ilçedeki tarihi yapılar hakkında da bilgi aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yüzügüllü, günün anısına Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ a tarihi saat kulesi hediye etti.