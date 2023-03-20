Dışarıda üşüyen kedi ısınmak için hastaneye sığındı

Eskişehir’de soğuk havada üşüdüğü için hastaneye sığınan kedi görenleri gülümsetti.

Tepebaşı İlçesi Uluönder Mahallesi’nde bulunan Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde, soğuk hava sebebiyle ısınmak için hastaneye sığınan kedi göze çarptı. Çevredekileri gülümseten kedi muayene olmak için sıra bekleyen hastaların arasında dakikalarca uyudu. Durumu anlayışla karşılayan hastane yetkilileri ve vatandaşlar ise sevimli kedinin uykusunu bozmadı. Enjeksiyon işleminden sonra ağlayan bir bebeğin babasının küçük çocuğa kediyi sevdirerek susturması ise dikkatlerden kaçmadı. Eskişehirlilerin sevimli sokak hayvanına gösterdiği sevgi ve saygı takdirleri topladı.