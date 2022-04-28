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Diş taşı temizliğinde doğru bilinen yanlışlar

Diş taşı veya tartar temizliğini kişinin kendisinin yapamayacağına dikkat çeken Diş Hekimi Elif Gizem Işık, bu konuda doğru bilinen yanlışları anlattı.

ESKİŞEHİR 28.04.2022, 12:20
Diş taşı temizliğinde doğru bilinen yanlışlar

Diş taşı veya tartar temizliğini kişinin kendisinin yapamayacağına dikkat çeken Diş Hekimi Elif Gizem Işık, bu konuda doğru bilinen yanlışları anlattı.

Eskişehir Özel Ümit Tıp Merkezi Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Diş Hekimi Elif Gizem Işık, diş taşlarının çok sert ve diş yüzeyine yapışmış halde olduklarını aktararak, bunların temizliğinin diş hekimlerince yapılması gereken profesyonel bir işlem gerektirdiğini söyledi. Diş taşı yani tartarın temizlenmemesi durumunda; diş eti çekilmesini ve bakteri içerikli materyalin birikimine bağlı olarak diş eti iltihabını tetikleyebileceğine dikkat çeken Işık, “Bu durum oldukça kötü bir görünüm oluşturmakla birlikte ağız ve diş sağlığını olumsuz etkileyerek diş kayıplarına kadar varan kötü sonuçlara sebep olabilmektedir” dedi. Diş taşı temizliğinin belirli aralıklarla tekrarlanması gerektiğini belirten Işık, “Bu süre kişiden kişiye değişmektedir. Genellikle yılda bir kez rutin diş hekimi muayenesiyle birlikte önerilir. Bazı kişilerde bu süre daha kısa olabilir” şeklinde konuştu.

Diş taşı oluşumunu en az düzeye indirebilmek için öncelikle yeterli düzeyde, etkin ağız bakımının yapılması gerektiğine dikkat çeken Işık, ağız ve dişlerin temizliğinin nasıl yapılması gerektiğini ise şöyle açıkladı:

“Fırçalama günde iki kere, sabah ve akşam olmak üzere iki dakika boyunca uygun bir fırça ile yapılmalıdır. Günde bir kere diş ipi ile dişlerin ara yüzeyleri temizlenmelidir. Diş hekimi tavsiyesi doğrultusunda ağız gargaraları ve ağız bakım suları bazı kişilere özellikle önerilebilir.”

Diş taşı temizliğini kişinin kendisinin yapamayacağına dikkat çeken Işık, “Bu işlemi sadece diş hekimleri yapabilir. Diş taşı temizleme işleminde genel olarak el aletleri ve titreşimle çalışan ultrasonik cihazlar birlikte kullanılır. Temizleme işleminde, plaklar ve diş taşları dişlerinizin arasından ve diş etlerinden temizlenip ardından diş taşı oluşumunu engellemek ve dişlerinizi parlatmak için polisaj yapılır.” şeklinde konuştu.

Diş taşı temizliği ile ilgili doğru bilinen yanlışları da aktaran Diş Hekimi Işık, bunları şöyle sıraladı:

“YanlışDiş taşlarını düzenli temizletmek gereksizdir. Temizlikten sonra daha çok diş taşı oluşur. Doğru, düzenli ve doğru fırçalama diş taşı oluşumunu engellemeye yardımcı olur. Ancak oluşmuş taşlar fırçalama ile giderilemez. Diş hekimlerince uygulanan profesyonel temizlik gerektirir. İşleme sonrası daha fazla diş taşı oluşması söz konusu değildir. Yanlış diş taşı temizliği dişin minesini çizerek dişlere zarar verir ve dişlerin incelmesine sebep olur. Doğru diş taşı temizliği veya tartar temizleme işlemi diş hekimi tarafından yapılırsa minenin zedelenmesine neden olmaz. Yanlış diş taşları temizlenirse dişler sallanmaya başlar, diş taşı dişi tutar, sallanmasını engeller. Doğru diş taşları temizlenmediği için dişetleri çekilerek dişlerin sallanmasına neden olur. Yani sallantıya neden olan başlıca unsurlardan biri düzenli temizlik yaptırmamaktır.

Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Diş Hekimi Elif Gizem Işık, diş taşı temizletme işleminin faydalarını ise şöyle sıraladı:

“Sağlıklı ağız ve dişler için diş taşlarının temizliğinin düzenli olarak yapılması gerekir. Hastanın ihtiyacına uygun periyotlarla yapılabilen diş taşı temizliği ile; diş çürüklerinin önüne geçebilir, diş eti hastalıklarını, diş eti çekilmelerini ve kanamaları, ağızda oluşabilecek yaraları engelleyebilir, diş kayıplarının önüne geçebilir, diş taşına bağlı oluşan ağız kokusunu giderebilir ve dişlerinizin olması gereken sağlığına kavuşmasını sağlayabilirsiniz.”

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