Dinlenme tesisinden para çalan şüphelilerden 1’i tutuklandı

Eskişehir’de yolcu otobüsüyle mola verdikleri dinlenme tesisinde hırsızlık yaptıktan sonra Afyonkarahisar’da yakalanan 3 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Sivrihisar İlçesi’ne bağlı Koltan Mahallesi yakınlarındaki Ankara-Afyonkarahisar karayolu üzerinde bulunan dinlenme tesisinde hırsızlık olayı meydana geldi. Olayın ardından Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı’na giden tesis yetkilisi, kasadan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bin 500 TL paranın çalındığını belirterek şikayette bulundu. Güvenlik kamerası kayıtlarında ve bölgede yapılan inceleme ardından şüpheli 3 şahsın dinlenme tesisinde mola veren bir yolcu otobüsüne binerek Afyonkarahisar’a gittiği tespit edildi. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile yapılan koordineli çalışma sonucu hırsızlık şüphelisi 3 kişi, çalınan bin 500 TL para ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı doğrultusunda çalınan bin 500 TL işyeri sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2’si savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerden 1’i ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.