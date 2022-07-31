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Dikkatsiz sürücü kazaya neden oldu
Eskişehir’de iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.
ESKİŞEHİR 31.07.2022, 13:41
Eskişehir’de iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, sabah saatlerinde Şirintepe Mahallesi Köyyolu Sokak’ta meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada, kullandığı otomobille ara sokaktan kontrolsüz şekilde çıkan bir sürücü, yoldan geçen başka bir otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluştu.
(AFÇ-AG-