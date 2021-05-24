Dijital ekran kullanımı uyarısı

Pandemiyle birlikte dijital ekranların başında geçirilen sürelerin çoğalması, göz rahatsızlıklarında artışa sebep oldu.

Çağımızın teknolojisinin gelişmesi ve koronavirüsten dolayı evde geçirilen zamanın artışı, insanları dijital ekranlarla daha fazla buluşturuyor. Dijital ekranlara odaklanan gözlerde kırpma oranı üçte bire düşerken, bu da göz kuruluğuna sebep oluyor. Fakat günümüz koşullarında bilgisayar, telefon ve televizyon karşısında geçirilen zamanı azaltmamız pek mümkün olmadığı için tedbir alarak riski azaltmak mümkün oluyor.

“Dijital ekranlara uzun süre odaklanmalar göz sağlığını olumsuz yönde etkiler”

Pandemi dönemindeki göz rahatsızlıklarında artış olduğu belirten ve riski azaltmak için basit tedbirler alınabileceğini belirten Eskişehir Özel Ümit Hastanesi’nde Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Operatör Doktor Erdal Kabadere, “Bulunduğumuz dönemde telefondan, bilgisayardan ve televizyondan uzaklaşmamız mümkün değil. Hatta bağımlılık derecesine gelmiş alışkanlıklar söz konusu. Dijital ekranlara uzun süre odaklanmalar göz sağlığını olumsuz yönde etkiler. Tedbir alınmadığı takdirde daha büyük sorunlara sebebiyet verebilecek bu alışkanlık için dikkatli olmak gerekiyor. Ekranlardan biraz daha uzak durmak, parlaklığı azaltmak ve mat ekran filtreleri kullanmak, oda aydınlatmasını ekrandan daha az parlak olacak şekilde ayarlamak, gözleri 20 dakikada bir dinlendirmek, gözleri nemli tutmak ve yatmadan önce ekranlardan uzakta vakit geçirmek gibi basit önlemlerle göz sağlığı korunabilir. Uzun süre mavi ışığa maruz kalmanın uyku problemlerine neden olmasından dolayı cihazlardaki gece modlarını kullanmak daha doğru olur. Dijital ekranlarda dikkatsiz geçirilen sürenin göz yorgunluğu, kuru göz, baş ağrısı ve uykusuzluk gibi problemlere sebep olması ve bu şikâyetlerin ilerleyen dönemde artış göstermesi muhtemel bir durumdur.” ifadelerini kullandı.