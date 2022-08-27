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Devrilen otomobilin 70 yaşındaki sürücüsü yaralandı
Eskişehir’de önce yol ayrımındaki tabelaya çarpan, ardından da kaldırıma çıkarak devrilen otomobilin 70 yaşındaki sürücüsü yaralandı.
ESKİŞEHİR 27.08.2022, 10:48
Eskişehir’de önce yol ayrımındaki tabelaya çarpan, ardından da kaldırıma çıkarak devrilen otomobilin 70 yaşındaki sürücüsü yaralandı.
Kaza, dün gece Yenikent Mahallesi Uluçam Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kazım Ö. isimli 70 yaşındaki sürücü 34 KT 3591 plakalı otomobili ile önce yol ayrımındaki tabelaya çarptı, daha sonra da kaldırıma çıktı. Yan devrilen otomobilinde yaralanan Kazım Ö., ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk muayenesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Hastanede tedavi altına alınan 70 yaşındaki sürücünün hayati tehlikesi bulunmazken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.
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