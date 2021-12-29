Devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı
Eskişehir’de meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyeti kaybedilmesi sonucu devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.
Eskişehir’de meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyeti kaybedilmesi sonucu devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Eskişehir-Ankara karayolu otogar yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 YL 4524 plakalı kamyonet, sürücüsü Cemal Göktekin’in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yan yatan kamyonetin sürücüsü Cemal Göktekin yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaralı Cemal Göktekin Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza sonrası trafiğe kapanan Eskişehir-Ankara karayolunda 4 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Devrilen kamyonetin kaldırılmasıyla karayolunda trafik tekrar normale döndü.
(AFÇ-