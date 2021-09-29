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Devrilen kamyona panelvan araç çarptı: 6 yaralı

Eskişehir’de meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

ESKİŞEHİR 29.09.2021, 11:23
Devrilen kamyona panelvan araç çarptı: 6 yaralı

Eskişehir’de meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, gece yarısı 03.30 sıralarında Çifteler ilçesi Mahmudiye yönü çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya istikametinden Eskişehir’e seyir halindeyken E.E. yönetimindeki 42 PB 922 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjü aşarak karşı şeride geçip devrildi. Karşı şeritten gelen 42 AZD 45 plakalı panelvan tipi araç, sürücüsü M.G.’nin kazayı fark etmemesi sonucu devrilen kamyona çarptı. Meydana gelen kazada sürücüsü E.E. yara almazken, kamyonda yolcu olarak bulunan 1 ve panelvan tipi araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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