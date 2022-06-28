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Devlet Konservatuvarında Berkant Gençkal Yıl Sonu Konseri düzenlendi

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü tarafından düzenlenen“Berkant Gençkal Yıl Sonu Konseri”yoğun ilgi gördü.

ESKİŞEHİR 28.06.2022, 15:58
Devlet Konservatuvarında Berkant Gençkal Yıl Sonu Konseri düzenlendi

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü tarafından düzenlenen“Berkant Gençkal Yıl Sonu Konseri”yoğun ilgi gördü.

1981 doğumlu Fransız piyanist ve besteci Cristophe Bertnard’ın anısına Doç. Dr. Berkant Gençkal’ın bestelediği eserler Anadolu Üniversitesi Koral Çalgan Salonu’ndamüzikseverlerle buluştu.

Konserde Prof. Oytun Eren’in piyano performansı ile “Piyano Sonatı” ve Doç. Dr. Berkant Gençkal’ın elektronik müzik “Nordic Variations” eserleri seyircilerin beğenisine sunuldu.

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