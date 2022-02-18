Dersimiz ’Orman’

Tepebaşı Reşat Benli İlkokulu 2-H sınıfında okuyan 25 öğrenci, Orman Fidanlığına bir eğitim gezisi yaptı.

“Forest Starts From Seeds İn Our Hands” adlı eTwinning projeleri kapsamında Orman Fidanlığına gelen öğrenciler hem eğlendiler hem öğrendiler. Sınıf öğretmenleri Sümeyra Gülmüş başkanlığında eğitim gezisi yapan öğrencilere Orman Mühendisi Sultan Güç; tohumdan fidana bir ağacın nasıl yetiştirildiğini uygulamaları ile anlattı. Fidan türleri, toprak çeşitleri hakkında bilgi veren Sultan Güç çocukların çevre bilinci almalarına yardımcı oldu. Gezinin bir bölümüne Orman Fidanlık Müdürü İzzet Bolatkıran da eşlik etti.

Fidanlık bölümünden sonra Kayaç parkını da gezen öğrenciler, burada toprağın hammaddesi olan kayaç ve maden örneklerini bir açık hava müzesi ortamında incelediler. Mermerden kalsedona, kömürden bor madenine kadar 81 ilden gelen objeleri inceleyen minikler meraklı sorularını sorarak bilgilendiler.

Gezinin sonunda öğrencilere Orman Genel Müdürlüğünün yayını olan Sincap Çocuk Dergisi ile okul bahçesine dikmeleri için çeşitli fidanlar hediye edildi.