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Dernek görünümlü kumarhanede 25 kişi yakalandı

Eskişehir’de bir dernek binasında kumar oynadığı tespit edilen 25 kişiye idari para cezası uygulandı.

ESKİŞEHİR 04.09.2021, 15:06
Dernek görünümlü kumarhanede 25 kişi yakalandı

Eskişehir’de bir dernek binasında kumar oynadığı tespit edilen 25 kişiye idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şubesi ekiplerince Hoşnudiye Mahallesi’nde bir derneğe adrese, kumar oynatıldığı gerekçesiyle operasyon düzenlendi. Korona virüs (Covit-19) tedbirlerini hiçe sayarak ve sosyal mesafe kuralını ihlal ederek kumar oynadıkları belirlenen 25 kişiye 33 bin 400 lira idari para cezası kesildi.

Operasyonun ardından mühürlenerek kapatılan derneğin sorumlusuna ise ’kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak ve bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak’ suçlarından adli işlem yapıldığı öğrenildi.

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