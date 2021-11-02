Deri kemer nasıl anlaşılır

Deriden imal edilmiş kemer almak isteyen vatandaşlar, imitasyon olup olmadığını üzerindeki çatlaklardan anlayabiliyor.

Hem kadın hem erkekler arasında deri kemer popülerliğini yitirmeyen ürünler arasında yer alırken, işin uzmanları imitasyonuyla gerçeği arasındaki farklara dikkat çekiyor. Eskişehir’deki kemer satıcıları, hakiki derinin ömürlük olduğunu belirtirken imitasyon kemerlerin ise kullanım ömrünün ortalama 2 yıl olduğunu söyledi. İmitasyon kemerlerin fiyatı hakiki deriye göre oldukça ucuz olmasına rağmen vatandaşlar, fiyatı önemsemeyerek hakiki deriyi daha çok tercih ediyor.

Eskişehir’de 30 senedir kemer satan Murat Candoğan, hakiki deriyle imitasyon kemerlerin arasındaki farkları anlattı. Kemer fiyatlarına da değinen Candoğan, “Deri kemerlerin üzerinde çatlakları çoktur ve düzensizdir. İmitasyon kemerlerde ise, fabrikasyon olduğu belli olur ve arkası daha düzdür. Hakiki deri olup olmadığı kokudan bile anlaşılabilir. İmitasyon kemerler plastik kokarken hakiki deri kemerlerde ise derinin kendine has bir kokusu vardır. Hakiki deri bir kemer düzgün kullanıldığında ömürlüktür. Fakat imitasyon olan kemerlerin ömrü ortalama 2 yıldır. Gerçek deri kemerlerin fiyatı haliyle imitasyonuna göre daha pahalı. Hakiki bir deri kemerin fiyatı 45 TL’den başlarken imitasyonunun fiyatı 15 TL’den başlıyor. İmitasyon kemerlerin fiyatı uygun olmasına rağmen vatandaşlar hakiki deri kemerleri tercih ediyor. Şu an Türkiye’de deri sıkıntısı olduğu için fiyatlar geçen seneye göre artış gösterdi. Örneğin bu sene 45 TL’ye sattığım deri kemeri geçen sene 25 TL’ye satıyordum. Hakiki deri kemerdeki bu fiyat artışı devam eder diye tahmin ediyorum” diye konuştu.