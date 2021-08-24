Dere yatağına moloz döken vatandaşa 13 bin lira ceza

Eskişehir’de bir dere yatağına moloz döktüğü tespit edilen vatandaşa, jandarma ekipleri tarafından 13 bin 237 lira para cezası yazıldı.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı’na bağlı Alınca mahallesi Pınar Deresi mevkiinde bir kamyonun yol kenarına moloz döktüğü ve çevreyi kirlettiği ihbarını alan Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler çalışma başlattı. Olay yerine giden jandarma ekipleri E.K.’yi inşaat alanından çıkan moloz ve hafriyatı kamu arazisinde bulunan dere yatağına boşaltırken suçüstü yakaladı. Suçüstü yakalanan E.K. hakkında, yasal atık depolama alanı dışında kamu arazisine inşaat atığı atmak suçundan işlem yapılarak 13 bin 237 lira idari para cezası uygulandı.