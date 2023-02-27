Depremzedelerin yaralarını el birliğiyle sarıyorlar

Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Meryem Kuş Açıkgöz tarafından başlatılan yardım kampanyası sonucu Eskişehir’e gelen 30 depremzede aile evlere yerleştirildi.

Depremzede vatandaşlara el birliğiyle yardım eden mahalleli, gelen malzemeleri tek tek ayırarak uygun olanları mağdur ailelere ulaştırıyor. Depremzede vatandaşların yaralarının sarılması için seferber olan mahalleli, gıda ve giyim yardımlarını muhtarlığa getirdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Muhtar Meryem Kuş Açıkgöz, "Yaşanan depremlerin ardından mahalle olarak bölgeye 3 tır yardım gönderdik. Mahalle sakinlerimiz yaşanan acıya duyarsız kalmadı ve ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalıştı. Deprem bölgesinden şehrimize gelen mağdur 30 aileyi mahallede bulunan evlere yerleştirdik. Bu ailelerin ev eşyası, gıda ve giyim ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Mahallede bulunan dar gelirli vatandaşlarımızın bu duyarlılığı bizleri duygulandırıyor. Herkes el birliği ile çalışıyor ve yaraları birlikte sarıyoruz. Yardım kampanyamıza katkı sağlayan mahalle sakinlerimize teşekkürü borç bilirim" dedi.