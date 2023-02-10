Depremzedelere miniklerden mesajlı destek

Anadolu Üniversitesi tarafından 6 Şubat tarihinde başlatılan yardım kampanyasına katılan minik yüreklerin bıraktığı mesajlar duygulandırdı.

Anadolu Üniversitesi, iki büyük depremle sarsılan Kahramanmaraş ve çevre illerindeki vatandaşlarımıza temel ihtiyaç malzemeleri gönderebilmek için Eskişehir Valiliği koordinasyonunda seferber oldu.

Büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından, ülke genelinde adeta yardım seferberliği başlarken Anadolu Üniversitesi de imkânları doğrultusunda yapabildiği yardımı deprem bölgesine ulaştırmak için çalışmalara devam ediyor. Miniklerin tertemiz kalpleri ile gönderdiği not yazılı kağıtlar ise içleri ısıttı. Bazı yardımlarda bulunan mesajlarda çocuklar üzüntülerini dile getirirken dualarının da depremzedelerle birlikte olduğuna dikkat çekti.

Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi fuaye alanında oluşturulan yardım masası aracılığıyla hafta içi her gün saat 08.30 ila 20.00 saatleri arasında toplanan çeşitli yardım malzemelerini, Eskişehir Valiliği koordinasyonunda deprem bölgesine gönderilmeye devam edilecek.