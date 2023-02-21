Depremzede yakınından Başkan Ataç’a teşekkür ziyareti

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, depremzede yakını Fevzi Arslan’ı makamında ağırladı. Arslan, Başkan Ataç’a, Tepebaşı Belediyesi tarafından İslahiye’de kurulan aşevi ve yardım çadırı için teşekkürlerini iletti.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden etkilenen Gaziantep’in İslahiye ilçesindeki bir depremzedenin yakını olan Fevzi Arslan ile bir araya geldi.

Başkan Ataç’ın makamında gerçekleşen ziyaretle ilgili konuşan Fevzi Arslan, Eskişehirli olduklarını, oğlunun ise İslahiye’de görev yaptığını belirterek, “Deprem haberinin ardından oğlumun yanına gittim. Oğlum enkazdan kendi imkanları ile çıktı. Oğlumla bir araya geldikten sonra Tepebaşı Belediyesi tarafından açılan aşevine misafir olduk. Sağ olsunlar bizimle orada çok güzel ilgilendiler. Sıcak yemek yeme imkanımız oldu. Neye ihtiyacımız varsa imkanlar ölçüsünde yardımcı oldular. Ben kendilerine çok teşekkür ederim. Başkanımızı da ziyaret edip kendilerine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etmek istedim” dedi.

Başkan Ataç ise, “Bu zor günleri birlik beraberlik içinde aşarak yaralarımızı dayanışmayla saracağız. Tepebaşı Belediyesi olarak imkanlar nisbetinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.