Depremzede çocuklara oyuncak kampanyası

Tepebaşı Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen çocuklar için ‘Her Oyuncak Mutlu Bir Çocuk’ sloganı ile oyuncak kampanyası başlattı.

Tepebaşı Belediyesi Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından başlattığı yardım kampanyasına devam ediyor. Tepebaşı Belediyesi Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından deprem bölgelerine ihtiyaç malzemesi ulaştırmaya devam ediyor. Bu çerçevede depremden hem fiziksel hem de psikolojik olarak etkilenen çocukları da unutmayan Tepebaşı Belediyesi, ‘Her Oyuncak Mutlu Bir Çocuk’ sloganı ile depremzede çocuklar için oyuncak kampanyası başlattı. Kampanya çerçevesinde birinci el ya da kullanılabilir temiz durumdaki oyuncaklar, Çocuk Sanat ve Kültür Merkezleri ile Erken Çocukluk Eğitim Merkezlerine teslim edilebiliyor.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, “Özellikle ikinci el oyuncakların temiz ve kullanılabilir olmasına hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir. Bozuk, kırılmış ve kullanılamaz durumdaki oyuncaklar kesinlikle alınmayacaktır” denildi.

Teslim edilebilecek merkezler

Teslim edilebilecek merkezlerin isimleri ise şu şekilde belirtildi:

“23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi, Esentepe Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi, Çukurhisar Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi, Türkan Saylan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi, Aşağı Söğütönü Erken Çocukluk Eğitim Merkezi, Canan-Şükran Şeker Erken Çocukluk Merkezi, Sabiha Gökçen Erken Çocukluk Eğitim Merkezi, Yarbay Hüseyin Vecihi Erken Çocukluk Eğitim Merkezi, Bahriye Üçok Eğitim ve Gelişim Merkezi, İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası’nın Zafer Mahallesi ve Yaşam Kent Mahallesindeki merkezlerine, Özdilek Sanat Merkezi ve Matematik Evi.”