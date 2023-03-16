Depremzede çocuklar için resim etkinliği düzenlendi

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca depremden etkilenen çocukların travmatik etkileri üzerlerinden atabilmeleri için resim, hikâye ve oyun etkinlikleri depremzede çocuklarla buluşturuldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve Eskişehir’e kamu kurum ve kuruluşlarının misafirhaneleri ve KYK yurtlarına yerleştirilen depremzedelerin yaraları sarılmaya devam ediliyor. Polisevinde kalan depremzede çocuklar aileleri ile birlikte Çocuk Görüşme Merkezi’nde ressam Çağdaş İlim, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğünde görevli psikolog ve sosyal çalışmacılar ile bir araya gelerek kendileri için özel olarak hazırlanan tuvale çeşitli resimler yaptılar. Sosyal çalışmacı ve psikologların anlattıkları hikâyeleri dinleyen çocuklar, görüşme merkezinde bulunan oyuncaklarla oynayarak vakit geçirdiler.

Çocuk Görüşme Merkezi’ne gelen aileler ve çocuklarını ziyaret eden Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Eskişehir Adli Yargı ve İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak ve Eskişehir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Özel aileler ile bir araya gelerek sohbet ettiler. Çocuklarla birlikte resim yaptılar ve ailelerin sorunlarını dinlediler.