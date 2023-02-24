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Depremzede ailelerin çocukları polislerle birlikte eğlence merkezine gitti
Eskişehir’de bulunan Polis Evi’nde misafir edilen depremzede ailelerin çocukları, polis ekiplerince götürüldükleri eğlence merkezinde keyifli vakit geçirdi.
ESKİŞEHİR 24.02.2023, 13:22
Eskişehir’de bulunan Polis Evi’nde misafir edilen depremzede ailelerin çocukları, polis ekiplerince götürüldükleri eğlence merkezinde keyifli vakit geçirdi.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Polis Evi’nde misafir edilen depremzede ailelerin çocukları için etkinlik gerçekleştirdi. 1-5 yaş arasındaki 11 depremzede çocuk, polis ekipleriyle birlikte eğlence merkezine giderek keyifli vakit geçirdi.
Ayrıca Polis Evi’nde kalan 7 çocuğa İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince aşı taraması yapıldı.