Depremlerde hayatını kaybedenler için 10 bin kişilik helva dağıtıldı

Eskişehir’de bir tatlıcı esnafı Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için helva dağıttı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremler 10 ilde büyük yıkıma sebep olarak herkesi yasa boğdu. Ülkenin dört bir yanında depremden etkilenen vatandaşlar için çeşitli yardım ve anma etkinlikleri düzenlenirken, duygulandıran bir haber de Eskişehir’den geldi. Zincir baklava dükkânları sahibi olan Timur Duman, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremin ardından hayatını kaybeden vatandaşlar için helva dağıtıp, Eskişehirlilerden hayır duası aldı. Helvayı tadıp, vefat eden yurttaşlarımız için dua eden vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu. Helvayı kavuran usta Hayri Karacan bu hareketin herkes için çok anlamlı olduğunu belirtirken, böyle bir afetin bir daha yaşanmamasını temenni ettiğini söyledi. 5 dükkânda dağıtılmak üzere 10 bin kişilik helva yaptığını dile getiren Karacan, "Depremzedeler için hayır helvası dağıtalım, onların ruhuna gönderelim istedik. Bu helvayı ben yaptım, 5 dükkânda dağıtılmak üzere 10 bin kişilik helva yapıldı ve dağıtımı başladı. Böyle bir hayır yapmak hem bizi hem de vatandaşları çok mutlu etti. Rabbim hayatını kaybedenlerin mekânını cennet etsin İnşallah. Allah böyle bir afet yaşatmasın hepimiz çok üzüldük. Vatandaşlardan da güzel tepkiler aldık hayrımız için, inşallah bu dualar vefat edenlerin ruhuna gider” şeklinde konuştu.