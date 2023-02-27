Depremlar Odunpazarı bölgesindeki esnafların da işlerini olumsuz etkiledi

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremler, Eskişehir’in Tarihi Odunpazarı Evleri bölgesindeki esnafın da işlerine olumsuz yansıdı.

Eskişehir Tarihi Odunpazarı bölgesindeki esnafların işlerinde azalma meydana geldi. Hafta sonuna göre kalabalığın az olduğunu söyleyen işletme sahipleri, var olan kalabalığın da boş bir kalabalık olduğunu ve dükkânlarda herhangi bir hareketlilik yaşanmadığını belirtti. İşlerin düşüşünü Eskişehir’deki deprem beklentisi sebebiyle vatandaşların paralarını saklamasına bağlayan esnaf, ‘deprem ihtimaline karşı kimse alışveriş yapmıyor’ dedi. Eskişehir’e gelen depremzedelerle birlikte son zamanlarda Tarihi Odunpazarı Evleri bölgesine gelen çoğu vatandaşın sadece gezmek için uğradığını söyleyen esnaflar, çoğu müşteriyle deprem hakkında konuştuklarını ve buna bağlı olarak psikolojilerinin bozulmaya başladığını belirtti. Bazı dükkân sahiplerinin de depremzede müşterilerine beğendikleri ürünleri hediye ettiği ve onlardan ücret istemediği görüldü.

“Deprem ihtimalini değerlendirdikleri için ellerindeki parayı harcamamaya çalışıyorlar, saklıyorlar”

Eskişehir Tarihi Odunpazarı Evleri bölgesinde hediyelik dükkânı işleten Turan Altıntaş, vatandaşların deprem ihtimaline karşı paralarını sakladıklarını ve dışarıya sadece gezmek için çıktıklarını söyledi. Dükkâna gelen bütün müşterileriyle deprem hakkında konuşmalarına bağlı olarak psikolojisinin bozulmaya başladığını ifade eden Altıntaş, “Depremden sonra işlerimizde bayağı bir düşüş oldu. İnsanlar korkuyorlar, Eskişehir’de de deprem bekliyorlar. Böyle bir ihtimali değerlendirdikleri için ellerinde para varsa bile onu harcamamaya çalışıyorlar, saklıyorlar. Bu ihtimale karşı kimse alışveriş yapmıyor, herkes kendini garantiye almak istiyor. Dolayısıyla dışarıya çıktıklarında sadece kafalarını dağıtmak için geziyorlar. Buradaki kalabalık boş bir kalabalık, aslında esnafın işleri aktif değil. Şu anda da hiçbir hareketlilik yok. Bir de ‘Deprem oldu, insanlar öldü. Biz burada eğlenmeyelim, alışveriş yapmayalım’ diyen çok insan var. Buraya gelen herkes depremden bahsediyor, artık psikolojimiz bozuldu. Biz Eskişehir’de olmamıza rağmen müşterilerle sürekli deprem hakkında konuşuyoruz, her gelen vatandaş aynı şeyi söylüyor. Depremzede de çok geliyor, onlar da Odunpazarı’nda gezerek kafalarını dağıtmaya çalışıyorlar. Kendileri gerçekten çok kötü durumdalar, geçen gün birisi şuraya geldi ve oturup ağladı. Biz de onunla birlikte ağladık, gerçekten çok kötü bir durum. Deprem burayı etkilemedi ama depremzede vatandaşların anlattıklarıyla ve okuduğumuz haberlerle birlikte bizim de psikolojimiz bozuldu. Benim yüzümde yaralar çıktı, hep stresten ve üzüntüden oldu bunlar” dedi.