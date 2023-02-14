Depremden dolayı iptal olan Sevgililer Günü kutlamaları esnafı etkiledi

Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan deprem sonucu ilan edilen milli yas nedeniyle bu sene Sevgililer Günü için hediyelik satışının tamamen durduğunu belirten Eskişehirli saatçi Serdar Uysal, “Normal şartlarda saatler yoğun talep görüyordu fakat bu seneki Sevgililer Günü öncesi satışlar tamamen durdu” dedi.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli olarak gerçekleşen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonucu on binlerce kişi yıkılan binaların altında kaldı. Arama kurtarma çalışmaları hala devam ederken, hemen her ilden yola çıkan yardım tırları da bölgeye gidiyor.

Yaşanan büyük üzüntü, Sevgililer Günü’nü de etkiledi. Geçtiğimiz yıllarda günler öncesinden başlayan Sevgililer Günü hazırlıkları bu yıl askıya alındı. Sevgililer Günü için hediyelik eşya satan işyerleri de boş kaldı. Özel günlerde hediye için en çok tercih edilen saatler hakkında konuşan Serdar Uysal, “Bu seneki Sevgililer Günü öncesi satışlar tamamen durdu” dedi.

“Geçen seneye göre çok aşırı derecede bir düşme var”

Yaşanan deprem ve ilan edilen Milli Yas ile birlikte birçok kişinin Sevgililer Günü kutlamayacağını, bundan dolayı da saat satın almadığını belirten Serdar Uysal, şu ifadeleri kullandı:

“Normal şartlarda Sevgililer Günü’nde saatler yoğun talep görüyor. Fakat bu seneki Sevgililer Günü öncesi satışlar tamamen durdu. Yani normal kış aylarındaki satışlar gibi stabil ilerliyor. Sevgililer Günü hareketliliği yok. Gelip hediye alan yok, sadece kendisi için alanlar alışveriş yapıyor. Geçen seneye göre çok aşırı derecede bir düşme var. Milli Yas ilan edilmesiyle birçok kişi Sevgililer Günü kutlamayacak. Zaten herkes elindeki ihtiyaç fazlası paranın tamamını depremzedelere bağışladı. Bizler de elimizden geldiğince yardım kampanyalarına destek olduk. Yani bu dönemki durgunluk, deprem ve milli yas ile alakalı.”