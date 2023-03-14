Deprem nedeniyle birçok vatandaş tatil planlarını iptal etti

Eskişehir’de vatandaşlar yaşanan depremlerden dolayı Şubat ve Mart aylarındaki otel rezervasyonlarını büyük ölçüde iptal etti.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden dolayı 11 ilde büyük yıkıma neden oldu. Yaşanan afet dünya ve ülke genelinde büyük üzüntüyle karşılandı. Oluşan üzüntüden dolayı depremin yaşandığı ay olan Şubat ayındaki otel rezervasyonları Eskişehirli vatandaşlarca iptal edildi. Yaşanan acıda duyarlılık gösteren vatandaşlar hakkında konuşan turizm firması müdürü Ali Çakır, "Şubat ve mart aylarındaki konaklamalarda iptaller aldık. Misafirlerimiz bu konuda duyarlılık gösterdiler. Özellikle şubatta yapacakları tatillerini düşünmeden iptal ettiler. Ciddi anlamda iptal edilen işlemeleri gerçekleştirdik" dedi.