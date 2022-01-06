Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın son açıklaması ile henüz başlanmayan, ancak yakın zamanda uygulanması beklenen depozito iade sistemini değerlendiren Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği Başkanı Sadık Yurtman, “Biz dernek olarak bu sistemi destekliyoruz ve en kısa zamanda resmiyet kazanmasını bekliyoruz” dedi.

İçecek ambalajlarının toplanması ve geri dönüşümü için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, depozito iade sistemi uygulaması hakkında açıklamalarda bulundu. Uygulamanın henüz yürürlüğe girmediğini, ancak en kısa zamanda kayıt işlemlerinin başlatılacağı konusunda kamuoyuna duyuru yapan Bakanlık; ürünlerin satın alımı aşamasında, depozito ücreti tahsili ve boş ambalajların geri getirilmesine istinaden, depozito ücretlerinin iade sürecine açıklık getirdi.

Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği Başkanı, 2020 yılında yürürlüğe girmesi beklenen depozite iade sistemi hakkında açıklamada bulundu. Başkan Sadık Yurtman, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yaptığı açıklamalardan sonra meseleyle ilgili olarak şunları söyledi;

“İlk etapta; pet, cam ve alüminyum şişe olarak planlanan depozito iade sistemi uygulamasında, daha sonraki aşamada ise kompozit malzemelerin de iadesi düşünülüyor. 2022 yılında yürürlüğü girmesi beklenen sistem henüz kesinleşmedi. En kısa zamanda onaylanmasında fayda var. Eskişehir Çevre ve Geliştirme Derneği olarak, bu uygulamayı destekliyoruz. Eskişehirlilerin depozito iade sistemine kolay bir şekilde adapte olup benimseyeceklerini düşünüyorum.”