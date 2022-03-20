Denizlerdeki fırtına balık fiyatlarını etkiledi

Denizlerdeki fırtınadan dolayı balık fiyatları yükseldi.

Eskişehir’de balıkçılık yapan Muharrem Şahin, denizlerdeki fırtınadan dolayı balık fiyatlarında artış olduğunu söyledi. Yaklaşan avlanma yasağı öncesi fiyatların bir miktar düşmesini beklediklerini söyleyen Şahin, şu ifadeleri kullandı:

“Mevsime göre balık fiyatları şu günlerde biraz yüksek seyrediyor. Kilogram fiyatları hamside 25 liradan 35 liraya, istavritte 25 liradan 30 liraya, uskumruda 30 liradan 50 liraya kadar yükseldi. Palamutun tanesi ise 35 liradan 60 lira oldu. Fırtınadan dolayı fiyatların hepsi arttı. Daha az balık çıkartıldı. Fiyatlar önümüzdeki günlerde yavaş yavaş düşüşe geçer ama avlanma yasağı da geliyor. 15 Mart’ta tatlı su balıklarının avlanma yasağı başladı. 15 Nisan’da da denizlerde avlanma yasağı başlayacak. Balık bolluğu ve uygun fiyata alım için önümüzde 1 aydan kısa bir dönem kaldı.”