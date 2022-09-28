Deneyimli vatandaşların sıcak yuvası “Metin Özöğüt”

Tepebaşı Belediyesi Metin Özöğüt Yaşam Merkezi, deneyimli vatandaşlara sağlık ve huzur içinde sıcak bir yuva olmaya devam ediyor.

Vatandaşlar günlerini keyifli, sağlıklı ve huzurlu biçimde geçiriyor. Tesiste 34 tane 3 kişilik oda, 2 adet 2 kişilik oda ve 33 metrekarelik özel bakım odası yer alıyor. Bodrum, zemin ve birinci kattan oluşan merkez; mutfak, çamaşırhane, soğuk hava deposu, sığınak, çok amaçlı salon, yemek salonu, dinlenme ve TV salonu, fizyoterapi salonu, sağlık atölyesi, doktor odası, revir gibi alanları ile misafirlerine hizmet sağlıyor. 106 yatak kapasitesine sahip olan ve toplam 4 bin 684 metrekare inşaat alanı üzerinde oluşturulan merkezde kalan vatandaşlar da Özöğüt ailesine ve Tepebaşı Belediyesi’ne teşekkürlerini iletiyor.

Zincirlikuyu Mahallesi’nde bulunan Metin Özöğüt Yaşam Merkezi hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, 444 44 26 numaralı Mavi Masa hattından Tepebaşı Belediyesi’ne ulaşabiliyor.