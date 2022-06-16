Deneyimli Kafeler her yaştan vatandaşı ağırlıyor

Tepebaşı Belediyesi tarafından hayata geçirilen Deneyimli Kafeler, Eskişehirlilerden yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi’nin en sevilen projelerinden biri olan Deneyimli Kafeler, şehir yaşamının ortasında vatandaşlar için sıcak bir durak ve mola noktası olmaya devam ediyor. Çocuklardan gençlere, kadınlardan yaşlılara kadar toplumun her kesimine hitap eden Deneyimli Kafeler, vatandaşların yoğun ilgisiyle adeta dolup taşıyor. Tepebaşı Belediyesi tarafından şehrin çeşitli noktalarında hizmete açılan 13 adet Deneyimli Kafe ile vatandaşların komşuları ve sevdikleri ile birlikte hoşça vakit geçirebileceği güzel mekânlar da kullanıma kazandırılmış oldu. Günlük gazetelerin ve internet erişimi imkânlarının sağlandığı kafelerde satranç, domino ve briç gibi çeşitli zekâ oyunları da yer alıyor. Keyifli sohbetlerin merkezi haline gelen Deneyimli Kafeler, vatandaşlara hoş bir ortamda bir araya gelerek sosyalleşme imkânı sunarken, Tepebaşı sakinleri hizmetlerden oldukça memnun olduğunu belirtiyor. Merkezlerde düzenlenen çok sayıda eğitime de Eskişehirlilerin ilgisi yoğun olurken, okuma-yazma kursu da katılımcılardan beğeni topluyor. Vatandaşlar gün içinde boş vakitlerini bu merkezde okuyarak, sohbet ederek ve keyifli oyunlar oynayarak geçirdiklerini belirtiyor ve Tepebaşı Belediyesi’ne teşekkürlerini iletiyor.

“Kentimize çok yakıştı”

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da Deneyimli Kafelerin Tepebaşına çok yakıştığını kaydederek, “Tepebaşı Bölgemize 13 tane Deneyimli Kafe açtık. Bu kafeler kentimize çok yakıştı. Mahallelerimizde, insanlarımızın bir araya gelerek sosyalleştiği ve hoş bir şekilde vakit geçirebildiği bu mekânları Eskişehir halkı çok sevdi. Onlar sevdikçe bizler de yenilerini açıyoruz. Bu mekânlarda erkekler, kadınlar, çocuklar olmak üzere herkes hizmet alıyor. Deneyimli yurttaşlarımız gününü verimli ve keyifli bir biçimde bu noktalarda geçirebiliyor. Aynı zamanda mahalle sakinlerimiz özel günlerinde bu noktalarda törenler yapılabiliyor. Bizler de sık sık Deneyimli Kafelerimizde vatandaşlarımızla bir araya geliyor, sohbet ediyoruz. Onların mutluluğunu gördükçe, biz de mutlu oluyoruz” değerlendirmesinde bulundu.