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Denetimli Serbestlik personelleri bin tane fidan dikti
Eskişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personelleri, ‘Milli Ağaçlandırma Kampanyası’ kapsamında bin adet fidan ekti.
ESKİŞEHİR 12.11.2021, 11:15
Eskişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personelleri, ‘Milli Ağaçlandırma Kampanyası’ kapsamında bin adet fidan ekti.
Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personelleri, "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" sloganıyla 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Sarısungur Ağaçlandırma Sahası’nda fidan dikti. Dikilen fidanların bakımlarının denetimli serbestlik yükümlüleri ile yapılmasının planlandığı öğrenildi.