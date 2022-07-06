banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
AÖL 3. dönem sınav tarihleri açıklandı!
AÖL 3. dönem sınav tarihleri açıklandı!
Nefes operasyonu Sinop’a sıçradı
Nefes operasyonu Sinop’a sıçradı
OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo hayatını kaybetti
OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo hayatını kaybetti
Bugün hava nasıl olacak? 6 Temmuz 2022
Bugün hava nasıl olacak? 6 Temmuz 2022

Denetimlerde aranan 2 kişi yakalandı, 4 ruhsatsız silah ele geçirildi

Eskişehir’de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği denetim esnasında aranması olan 2 kişi yakalanırken 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

ESKİŞEHİR 06.07.2022, 10:18
Denetimlerde aranan 2 kişi yakalandı, 4 ruhsatsız silah ele geçirildi

Eskişehir’de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği denetim esnasında aranması olan 2 kişi yakalanırken 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri tarafından il genelinde suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde çalışma yapıldı. Şüpheli şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; çeşitli suçlardan aranması bulunan 2 kişi yakalanırken, 4 adet ruhsatsız tabanca ve 24 adet mermi ele geçirildi.

Yorumlar (0)
26°
parçalı az bulutlu