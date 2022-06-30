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Bahçeşehir’de 3 katlı binanın giriş katında bulunan restoranda yangın çıktı. Restoranın üst katında bulunan daireye de sıçrayan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
Denetimde yakalanan 36 şüpheli tutuklandı
Eskişehir’de polis ekipleri tarafından suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde yapılan denetimlerde 36 şahıs tutuklandı.
ESKİŞEHİR 30.06.2022, 10:07
Eskişehir’de polis ekipleri tarafından suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde yapılan denetimlerde 36 şahıs tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce, kent genelinde kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde denetimler gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda kasten yaralama, hırsızlık, yağma ve silahlı tehdit gibi suçları bulunan 87 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 36’sının tutuklandığı öğrenildi.