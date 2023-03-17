DEAŞ’la irtibatlı olduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı

Eskişehir’de Terörle Mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonda DEAŞ ile irtibatlı olduğu iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu iddia edilen Irak uyruklu 1 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.