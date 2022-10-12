DEAŞ bağlantılı şahıs yakalandı

Eskişehir’de polis ekiplerinin operasyonu sonucu DEAŞ bağlantısı olduğu iddia edilen 1 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma sonucu belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğu iddia edilen Irak uyruklu 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.