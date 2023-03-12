Dayanışmanın ve paylaşmanın huzuru Tepebaşı’nda

Tepebaşı Belediyesi Nihal-İsmail Akçura Aşevi’nde hazırlanan yemekler, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmaya devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi Nihal-İsmail Akçura Aşevi’nde, her gün titizlik ile hazırlanan yemekler ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı olarak hizmet veren aşevinde, profesyonel ekiplerce her gün sıcak yemek hazırlanıyor. Hijyen kurallarına uygun şekilde hazırlanan yemekler, vatandaşlara, yine belediye ekipleri tarafından servis ediliyor. Sıcak yemek hizmetinden memnuniyet duyduğunu belirten vatandaşlar da Tepebaşı Belediyesine ve duyarlı Eskişehir halkına teşekkürlerini iletiyor.

Öğrencilere gıda desteği de aşevinde hazırlanıyor

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın talimatı ile ilkokul öğrencisi çocuklar için hayata geçirilen beslenme desteği projesi de kısa sürede çok sevildi. Proje ile belediye ekipleri tarafından aşevinde özenle hazırlanan öğünler, yine belediye çalışanları tarafından öğrencilere ikram ediliyor. Okul girişinde açılan stantlar ile beslenme desteği çocuklara ulaştırılırken, proje velilerden de takdir topluyor.

“Paylaşmanın huzurunu hissediyoruz”

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da Tepebaşı ailesinin birlik ve beraberlik içinde olduğunu belirterek, “Aşevimiz tarafından her gün düzenli olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sıcak yemek hazırlıyoruz. Hazırlanan yemeklerin servisini yine ekiplerimiz tek tek evlere yaparak teslim ediyor. Sürekli olarak bölgemizde bulunan vatandaşlarımızın ihtiyaçları çerçevesinde periyodik kontrollerimizi de sürdürüyoruz. Öte yandan, deprem felaketinde de aşevimiz ile hızlıca bölgede yer alarak vatandaşlarımıza destek olduk. Ayrıca öğrencilerimize de aşevimizce hazırlanan gıda desteğini sunmaktan büyük onur duyuyoruz. Tepebaşı ailesi olarak birlik ve beraberlik içinde olmaya devam edeceğiz. Bu süreçte bizlere destek olarak yardımlarını ileten duyarlı tüm hemşehrilerime de teşekkür ediyorum. Bereketi paylaşmanın verdiği huzuru Tepebaşı’nda hissediyoruz” diye konuştu.