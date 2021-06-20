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Dayanışma konserleri Tolga Sağ ile devam etti

Odunpazarı Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle zor günler geçiren müzisyenlerle dayanışmasını sürdürüyor.

ESKİŞEHİR 20.06.2021, 14:43
Dayanışma konserleri Tolga Sağ ile devam etti

Odunpazarı Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle zor günler geçiren müzisyenlerle dayanışmasını sürdürüyor.

’Müziğe Ses Veriyoruz, Dayanışma ile Güçleniyoruz’ Konserlerinin bu haftaki konuğu Türk Halk Müziği sanatçısı Tolga Sağ oldu. Odunpazarı Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından ve Odunpazarı Tv Youtube sayfasından yayınlanan konser, büyük beğeni kazandı. Tolga Sağ, konserine “Gönül Gel Seninle Muhabbet Edelim” adlı türkü ile başladı. Konsere “Gafil Gezme Şaşkın” adlı türkü ile devam eden Sağ, konser süresince birbirinden çok sevilen türkü ve deyişleri seslendirdi.

Odunpazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından “Müziğe Ses Veriyoruz, Dayanışma ile Güçleniyoruz” sloganı ile müzisyenlerle dayanışmak için düzenlenen konserin çekimleri, Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapıldı. Konserler, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından çekilerek yayına hazırlanıyor.
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