Dans fit ve pilates eğitimleri başlıyor

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen dans fit ve pilates eğitimleri 1 Mart’ta başlayacak.

Tepebaşı Belediyesi, kent halkına yönelik sağlık ve spor etkinlikleri gerçekleştirmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda ücretsiz olarak düzenlenecek dans fit ve pilates eğitimleri de 1 Mart tarihinde başlayacak.

Dans fit eğitimleri salı ve perşembe günleri 10.00-11.00 saatleri arasında, pilates eğitimleri ise çarşamba ve cuma günleri 10.00-11.00 saatleri arasında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilecek. Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri’nde düzenlenecek eğitimler için kontenjanlar sınırlı tutulurken, eğitimler koronavirüs önlemleri eşliğinde verilecek.