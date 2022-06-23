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DAK’tan Marmaris’e destek

Dorlion Arama Kurtarma Derneği’nden (DAK) bir ekip, Marmaris’te devam eden orman yangınlarına müdahale etmek amacıyla dün gece yola çıktı. DAK Genel Sekreteri Arif Necmi Türe, “Bölgedeki koordinasyon merkezi doğrultusunda yangına müdahale etmeye başladık” dedi.

ESKİŞEHİR 23.06.2022, 13:23
DAK’tan Marmaris’e destek

Dorlion Arama Kurtarma Derneği’nden (DAK) bir ekip, Marmaris’te devam eden orman yangınlarına müdahale etmek amacıyla dün gece yola çıktı. DAK Genel Sekreteri Arif Necmi Türe, “Bölgedeki koordinasyon merkezi doğrultusunda yangına müdahale etmeye başladık” dedi.

Eskişehir DAK gönüllüleri, Marmaris’te devam eden orman yangınına müdahale etmek amacıyla 10 kişilik bir ekip ile Eskişehir’den yola çıktı. Eskişehir ekibinin meydana gelen bu olay karşısında elinden geldiğince destek vermeye çalıştığını belirten DAK Genel Sekreteri Arif Necmi Türe, “Dorlion Arama Kurtarma Derneği olarak Marmaris’te devam eden yangına müdahale etmek için 10 kişilik bir ekip ile dün gece saat 01.00’de yola çıktı. Sabah vakitlerinde bölgeye ulaşan ekibimiz, yangın bölgesindeki koordinasyon merkezinin verdiği görevler doğrultusunda yangına müdahale etmeye başladı.”

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