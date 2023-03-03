DAK yeni gönüllüleriyle buluştu

Dorlion Arama Kurtarma Derneği (DAK), “Her Cana Bir Nefes” kampanyası adı altında yeni gönüllü adaylarıyla buluşma etkinliği düzenledi.

Eskişehir’de faaliyet gösteren Dorlion Arama Kurtarma (DAK), afet ve acil durumlarda bölgelerde daha etkili çalışmalar yapabilmek ve bir can daha kazanabilmek adına yeni bir gönüllülük etkinliği düzenledi. Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen etkinliğin sloganı “Biz Hazırız Ya Siz” oldu. Düzenlenen etkinliğe DAK üyeleri ve birçok yeni gönüllü adayı katılım gösterdi.