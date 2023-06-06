DAK gönüllülerine orman yangınlarına müdahale eğitimi verildi

Dorlion Arama Kurtarma Derneği (DAK) gönüllüleri, Eskişehir Orman İşletme Müdürlüğü (OGM) personellerinden uygulamalı orman yangınlarına müdahale dersi aldı.

Afet ve acil durumlara müdahale konusunda çalışmalar yapan bir sivil toplum kuruluşu olan Dorlion Arama Kurtarma Derneği (DAK), 27 dernek üyesiyle birlikte orman yangınlarına müdahale eğitimi aldı. Eskişehir Orman İşletme Müdürlüğü (OGM) tarafından verilen eğitimde daha önce almış oldukları teorik eğitimi uygulamalı bir şekilde gerçekleştirme fırsatı yakalayan DAK gönüllüleri, saha eğitimini başarıyla tamamlayarak orman gönüllüsü oldu. Eskişehir Orman İşletme Müdürü Doğan Kiras’ın da katımıyla Kocakır Tesisleri’nde eğitim yapan DAK gönüllüleri, sağladıkları katkı ve destek için OGM’ye teşekkürlerini iletti.