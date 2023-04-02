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DAK ekibinden 7 kilometrelik gece yürüyüşü

Eskişehir Dorlion Arama Kurtarma Derneği (DAK) ekipleri, Kent Ormanında 7 kilometrelik gece yürüyüşü yaptı.

ESKİŞEHİR 02.04.2023, 15:07
DAK ekibinden 7 kilometrelik gece yürüyüşü

Eskişehir Dorlion Arama Kurtarma Derneği (DAK) ekipleri, Kent Ormanında 7 kilometrelik gece yürüyüşü yaptı.

Dorlion Arama Kurtarma Derneği (DAK), her hafta düzenlediği gece yürüyüşlerine devam etti. Kent Ormanı’nda gerçekleştirilen yürüyüşe gruba yeni giren üyeler katıldı. Gerçekleştirilen 7 kilometrelik yürüyüş, 102 yıl önce Eskişehir bölgesinde kazanılan İkinci İnönü Zaferi ve Kurtuluş Savaşında vatan için toprağa düşmüş şehitlere ithaf edildi.

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