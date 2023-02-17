DAK deprem bölgesindeki 11 günün ardından Eskişehir’e döndü

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk gününde afet bölgesine giden Dorlion Arama Kurtarma (DAK) ekibi 11 günlük çalışmanın ardından Eskişehir’e döndü.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6’lık depremlerin ardından bölgedeki 10 ilde büyük yıkım meydana geldi. Depremin ilk gününde Dorlion Arama Kurtarma (DAK) ekibi bölgeye hareket etti. DAK ekipleri, AFAD koordinesinde depremin büyük tahribata yol açtığı Adana ve Adıyaman’da görevlendirildi. DAK ekibi, Adana’da yıkılan 5 katlı Sinem Apartmanı ve Adıyaman’da yıkılan Çınar Sitesi B Blok enkazında görev aldı. Deprem bölgesinde 11 günlük çalışmanın ardından DAK ekibi Eskişehir’e döndü.