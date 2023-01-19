Dağlık alanda mahsur kalan köpek arama kurtarma ekiplerince kurtarıldı

Eskişehir’in İnönü ilçesindeki dağlık arazide mahsur kalan 2 köpekten biri AFAD koordinesinde düzenlenen operasyonla kurtarıldı.

Eskişehir Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğüne, İnönü ilçesine bağlı Yenice Mahallesi’nde 2 köpeğin dağlık alanda mahsur kaldığı ihbarında bulunuldu. Olay yerine 4 dağcı ve 2 kişilik kurtarma ekibi sevk edildi. AFAD ve OBAK ekibinin çalışmaları sonucu mahsur kalan 2 köpekten biri kurtarıldı. Ulaşılamayan diğer köpeğin ise kendi imkânlarıyla kurtulduğu tahmin ediliyor.