Dağcılık Temsilcileri ile toplantı yapıldı

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü Dağcılık Federasyonu İl Temsilciliği tarafından, “Ormanlık alanlarda yapılacak etkinliklerdeki izin mevzuatı” konulu bir toplantı yapıldı.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda bir araya gelen katılımcılar, ormanlık alanlardaki sportif faaliyetler sırasında oluşabilecek riskler, alınacak izinler, doğaya zarar verilmemesi, ekoturizm alanları ve yeni yapılacak projeler ile orman yangınları gibi konuları masaya yatırarak tartıştı.

Toplantıya Orman Bölge Müdür Yardımcısı Hasan Bozan, Ekosistem Şube Müdürü Hulusi Yıldız, Eskişehir Orman İşletme Müdürü Doğan Kiras, Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Fahrettin Öncel, Çevre Yüksek Mühendisi Hasret Akgün ve 22 yürüyüş ile dağcılık kulüp başkanları katıldı. Moderatörlüğünü Mesut Akgün’ün yaptığı toplantıda, ilk sözü alan Orman Bölge Müdür Yardımcısı Hasan Bozan, ormanların herkesin ortak malı olduğunu ve bundan bir disiplin dâhilinde yararlanmak gerektiğini belirtti. Ekosistemin tanımını da yapan Bozan, Eskişehir’deki yeni ekoturizm projeleri hakkında bilgi vererek, 2. ekoturizm rotası olarak belirlenen Çatacık Ormanları Ekoturizm Alanı ile ilgili bir de sunum yaptı.

Şube Müdürü Hulusi Yıldız, izin mevzuatı hakkında bilgi verirken, İşletme Müdürü Doğan Kiras da orman yangınları için alınması gereken önlemleri anlattı.

“Ormanlarda bıraktığımız tek iz ayak izlerimizdir”

Federasyon İl Temsilcisi Fahrettin Öncel ise dağcılık sporu ve doğa yürüyüşü yapan grupların aslında birer orman gönüllüsü olduğuna değinerek “Eskişehir’deki ormanlık alanlarda birçok doğa-yürüyüş grupları özellikle hafta sonu yürüyüş etkinlikleri düzenliyor. Hepimiz lisanslı sporcuyuz. Asla doğaya zarar vermeyiz. Ormanlarda bıraktığımız tek iz ayak izlerimizdir” dedi.

Toplantının sonunda Moderatör Mesut Akgün “Orman Yangınları Gönüllüsü” olmak istediklerini belirtince katılımcılara gerekli formlar dağıtıldı ve doğa yürüyüşü yapan sporculara yangın gönüllüsü eğitimi düzenlenmesine karar verildi.